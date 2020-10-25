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Произвольная программа Усачевой на этапе Кубка России в Сочи. Видео

25 октября 2020, 23:23
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Дарья Усачева с падением исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, а затем упала со второго прыжка в каскаде тройной флип+тройной тулуп. Далее фигуристка исполнила тройной флип.

Усачева набрала 146,78 и 225,19 балла в сумме.

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