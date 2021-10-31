Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Произвольная программа Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Канаде. Видео

08:36
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Теги:

Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Канаде.

Российская фигуристка исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель, тройной аксель, жестко приземлила тройной флип (где допустила недокрут в четверть), каскад двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.

Туктамышева набрала 151,64 балла за прокат и заняла второе место по сумме двух программ (232,88), уступив лишь своей соотечественнице Камиле Валиевой (265,08). На третьей строчке — еще одна представительница России, Алена Косторная (214,54).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат
Помощник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова
0