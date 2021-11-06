Произвольная программа Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии». Видео
Видео проката произвольной программы Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии»
19:34
Софья Самодурова выступила с произвольной программой на третьем этапе серии «Гран-при» в Италии.
Она допустила ошибку на тройном флипе, но чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель в каскаде с тройным сальховом, тройной флип, тройной риттбергер, каскад двойной аксель + тройной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп.
По сумме выступлений она набрала 180,59 балла и заняла седьмое итоговое место.
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