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Произвольная программа Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии». Видео

Видео проката произвольной программы Софьи Самодуровой на «Гран-при Италии»
19:34
Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Софья Самодурова выступила с произвольной программой на третьем этапе серии «Гран-при» в Италии.

Она допустила ошибку на тройном флипе, но чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель в каскаде с тройным сальховом, тройной флип, тройной риттбергер, каскад двойной аксель + тройной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп.

По сумме выступлений она набрала 180,59 балла и заняла седьмое итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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