Произвольная программа Щербаковой на этапе Кубка России в Сочи. Видео

Чемпионка России Анна Щербакова допустила ошибки в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, два двойных акселя, тройной лутц (вместо каскада с тройным риттбергером), каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, приземлилась на две ноги в каскаде тройной лутц+тройной тулуп (элемент не будет засчитан, так как прыжок считается повтором).

Фигуристка набрала 162,44 балла за произвольную программу. Всего на ее счету 239,91 балла, она заняла 1-е место на турнире



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