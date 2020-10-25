ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Произвольная программа Щербаковой на этапе Кубка России в Сочи. Видео

25 октября 2020, 23:20
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпионка России Анна Щербакова допустила ошибки в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, два двойных акселя, тройной лутц (вместо каскада с тройным риттбергером), каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, приземлилась на две ноги в каскаде тройной лутц+тройной тулуп (элемент не будет засчитан, так как прыжок считается повтором).

Фигуристка набрала 162,44 балла за произвольную программу. Всего на ее счету 239,91 балла, она заняла 1-е место на турнире


.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир