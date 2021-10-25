Произвольная программа Ксении Синицыной на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

Российская фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Россиянка чисто откатала программу и получила от судей 134,25 балла. По сумме двух выступлений она набрала 205,76 балла и заняла пятое итоговое место.

Победительницей «Гран-при» стала Александра Трусова (232,37). Второе место заняла Дарья Усачева (217,31).