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Произвольная программа Ксении Синицыной на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

06:19
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Российская фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Россиянка чисто откатала программу и получила от судей 134,25 балла. По сумме двух выступлений она набрала 205,76 балла и заняла пятое итоговое место.

Победительницей «Гран-при» стала Александра Трусова (232,37). Второе место заняла Дарья Усачева (217,31).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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