Новая произвольная программа Косторной под песню Билли Айлиш на этапе «Гран-при» в Канаде. Видео

Российская фигуристка Алена Косторная выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Канаде.

Спортсменка представила новую произвольную программу под песню Билли Айлиш «Lovely». Косторная исполнила тройной аксель со степ-аутом и допустила недокрут в четверть, далее каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц с ошибкой на приземлении.

По итогам произвольной программы Косторная набрала 138,96 балла. Россиянка заняла третье место по сумме двух программ, на ее счету 214,54 балла.