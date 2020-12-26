Произвольная программа и падение Туктамышевой на чемпионате России. Видео
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России. Фигуристка набрала за свой прокат 130,60 балла.
Она с ошибкой на приземлении прыгнула тройной аксель, затем упала с еще одного тройного акселя, который планировался в кадкаде, далее сделала тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, двойной риттбергер (который планировался в каскаде).
Представляем вашему вниманию видео проката.
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