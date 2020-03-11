ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Программы Усачевой хореографически сильнее, чем у Валиевой». Взгляд из США на итоги ЮЧМ

09:30
Теги:

Известный журналист из США Джеки Вонг в своем Twitter подвел итоги чемпионата мира среди юниоров, где в соревнованиях девушек лучшими стали 13-летние россиянки Камила Валиева и Дарья Усачева.

— Программы Дарьи Усачевой в этом сезоне я считаю более хореографически сильными, чем у Камилы Валиевой, — написал Вонг. — Мне кажется, что потенциал Усачевой реализован в большей степени, чем потенициал Валиевой.

Обе фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир