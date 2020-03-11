«Программы Усачевой хореографически сильнее, чем у Валиевой». Взгляд из США на итоги ЮЧМ

Известный журналист из США Джеки Вонг в своем Twitter подвел итоги чемпионата мира среди юниоров, где в соревнованиях девушек лучшими стали 13-летние россиянки Камила Валиева и Дарья Усачева.

— Программы Дарьи Усачевой в этом сезоне я считаю более хореографически сильными, чем у Камилы Валиевой, — написал Вонг. — Мне кажется, что потенциал Усачевой реализован в большей степени, чем потенициал Валиевой.

Обе фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.