Программа танцоров Щербаковой и Гончарова подверглась цензуре из-за одного слова

Композицию исполнителей Михей и Джуманджи «Сука любовь» зацензурировали во время выступления российских танцоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова на контрольных прокатах сборной России.

В оригинале в припеве песни поется: «Вот как бит вам покажет, где боль, на рану, как соль, сука любовь». Однако каждый раз, когда звучала эта строка во время выступления фигуристов, слово «сука» заглушали.

Тема ритм-танца в нынешнем сезоне — 1990-е, поэтому танцоры берут такую музыку для своих программ.

Щербакова/Гончаров — бронзовые призеры финала Гран-при-2024/25, чемпионы России среди юниоров.