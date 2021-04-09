Профессиональный постановщик оценил шансы Загитовой вернуться после новой программы

Хореограф-постановщик, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «СЭ» оценил форму Алины Загитовой по выступлению с новой программой «Внутренний свет», которую она презентовала на шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе 6 апреля в Москве.

— Если говорить о форме Алины — она вообще располагает к тому, чтобы программа стала соревновательной? Показалось, что катание было тяжеловатым, часто на двух ногах.

— Так это показательный номер, здесь это не возбраняется! В такой программе важно показать артистизм, а какие-то особенные элементы на втором плане. Для такого номера она вполне достаточно напрыгала, навращалась, извините за такой термин. Но конечно, чтобы сделать программу соревновательной, нужно привести себя в форму, прыгать не два прыжка, а все, которые требуют правила. Сейчас она не в оптимальных кондициях, очевидно, но таких требований шоу и не предъявляет. На соревнованиях раньше у нее все было хорошо. Так что если захочет — мастерства вернуть все у нее хватит. Вопрос в желании.

(Дмитрий Кузнецов)

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