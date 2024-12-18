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Сегодня, 14:30

Рудковская: «За последние годы никто из фигуристов не стал звездой. Как были Трусова, Щербакова, Валиева, так и остались»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос «СЭ» о последствиях отстранения для российского фигурного катания.

— Сейчас интерес к фигурному катанию очень упал, потому что нет международных стартов. Я по-прежнему считаю, что чемпионат России не дает, к сожалению, такой популярности, как чемпионаты Европы, мира и тем более Олимпийские игры. Когда за тебя болеют как за представителя страны, это совершенно другие ощущения.

Я прошла со своим мужем два олимпийских цикла: Ванкувер и Сочи и знаю, что такое переживать за Евгения Плющенко на Олимпийских играх и на чемпионате России. Это разные вещи, абсолютно разные эмоции. Поэтому пока у нас не будет международных стартов, интерес к фигурному катанию останется на том уровне, на котором он сейчас.
Я, к сожалению, вижу, что нет звезд-мальчиков мегамасштаба и нет звезд-девочек. За эти годы никто не стал мегазвездой. Как были Трусова, Щербакова, Валиева, так они и остались.

— Нет других методов, кроме международных стартов?

— Я считаю, что нет. Ни один чемпионат страны, никакие прыжковые турниры не сравнятся. Понятно, что это помогает, поддерживает спортсменов. За это гигантское спасибо нашей федерации. Они с Первым каналом постоянно что-то придумывают. Если бы не их совместные коммерческие проекты, многие бы давно закончили.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года. В октябре появилась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) может вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в сезоне-2025/26.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Дело Парсеговой наладило новый бизнес Тутберидзе». Огненная Рудковская — о помощи Трампа, фаворите чемпионата России и открытых тренировках

Фигурное катание
Яна Рудковская
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