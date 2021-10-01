Продюсер Сотниковой рассказал, кто может стать партнером фигуристки на шоу «Ледниковый период»

Продюсер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Анастасия IVKA рассказала, кто может стать партнером фигуристки на шоу «Ледниковый период».

Ранее стало известно, что рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) из-за травмы не сможет принять участие в проекте.

«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов, — приводит слова продюсера Starhit. — В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. Также вели переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto, но они, к сожалению, не смогли из-за своего плотного графика. Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко.

Мы до последнего надеялись, что ситуация изменится. Но увы. Давид большой молодец, пять часов тренировок в день и прекрасный номер, который уже был поставлен, ребята смотрелись очень гармонично. Надеюсь, совсем скоро мы объявим ее нового партнера. Ситуация осложняется тем, что сроки сжатые. Всего за неделю новый участник шоу должен встать на коньки, и при этом еще и сразу круто кататься. Задача не из легких!».

В первом эпизоде шоу Сотникова займет кресло жюри.

Премьера «Ледникового периода» состоится 2 октября. Начало — в 17.00 (мск).