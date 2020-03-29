«Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ». Трусова рассказала о карантине после возвращения из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова подтвердила, что находится на карантине. 15-летняя бронзовый призер чемпионата Европы и финала «Гран-при», вице-чемпионка и бронзовый призер чемпионата России вернулась с отдыха в Египте вместе с семьей.

— Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья! — сказала Трусова в Intsagram.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров вернулась в Россию из Египта 27 марта — вместе с семьей она летела на гуманитарном рейсе из Шарм-эш-Шейха.

В связи с пандемией коронавируса решением правительства РФ закрыто регулярное авиасообщение с другими странами. Для того, чтобы граждане России могли вернуться домой, Минтранс организует гуманитарные рейсы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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