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Сегодня, 18:45

Призовые и медали Валиевой не распределялись между российскими спортсменками, несмотря на решение CAS

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева с серебряной медалью чемпионата России-2023.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», медали и призовые Камилы Валиевой, заработанные за последние сезоны, не перераспределены между другими участницами соревнований после вынесения решения о ее 4-летней дисквалификации в январе 2024 года.

По данным «СЭ», российским фигуристкам, занимавшим места за Валиевой на этапах Гран-при страны и чемпионатах России в период аннулирования результатов, не пересчитывали размеры призовых и не присылали другие награды в связи с новыми обстоятельствами. Среди тех, кто мог бы получить новую медаль российских соревнований и другую сумму призовых — Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова и Ксения Гущина. Источники «СЭ» не ждут перераспределения, один из них в разговоре с корреспондентом сказал, что «эта история уже в прошлом».

Камила Валиева была дисквалифицирована 29 января 2024 года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин. В решении CAS по делу говорится об аннулировании всех результатов в течение срока наказания, «со всеми вытекающими последствиями (лишением титулов, наград и призовых денег)». 7 октября апелляцию стороны Валиевой отклонила последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии.

РУСАДА в комментарии «СЭ» указало: «В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, к последствиям нарушений антидопинговых правил, наряду с дисквалификацией спортсмена, также относится и аннулирование спортивных результатов. Согласно решению КАС, все результаты, достигнутые спортсменкой с даты взятия пробы, аннулируются со всеми вытекающими последствиями, включая лишение наград, медалей, призов и т.д.».

Камила Валиева, Софья Акатьева и&nbsp;Елизавета Туктамышева на&nbsp;чемпионате России-2023. Медали и призовые Валиевой так и не перераспределены между ее соперницами. После вердикта суда прошел почти год

Фигурное катание
Камила Валиева
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