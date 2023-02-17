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Сегодня, 15:58

Призеры первенства России в парах — о недопуске российских спортсменов: «Эта ситуация не дает расслабить булки»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призеры первенства России в парах Екатерина Чикамарева/Матвей Янченков, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов и Елизавета Осокина/Артем Грицаенко выразили мнение о недопуски российских спортсменов на международные старты.

Через несколько дней в Канаде должен состояться юниорский чемпионат мира, отбор на который обычно проходит на первенстве страны.

Артем Грицаенко: Это, конечно, обидно, но такая ситуация в стране и мире. Будем тренироваться в России. Когда выйдем на международные старты, будем показывать, что натренировали в России.

Матвей Янченков: Вся эта ситуация с недопуском российских спортсменов лично меня мотивирует, не дает расслабить булки, грубо говоря.

Алексей Брюханов: Одни соревнования другие заменят с другим названием, получится то же самое. Какие-нибудь Азиатские игры.

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