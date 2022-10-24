Призеру чемпионата Европы Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

Серебряному призеру чемпионата Европы Артуру Даниеляну отказано в участии во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Такое решение было принято на заседании президиума федерации фигурного катания на коньках города Москвы 14 сентября 2022 года.

Фигурист недавно перешел из группы Елены Буяновой, тренирующей в ЦСКА в Москве, переехав в Санкт-Петербург, чтобы работать с Евгением Рукавицыным. В протоколе заседания говорится, что Даниелян зачислен в СШОР имени Жука и является спортсменом сборной города Москвы, а также призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА в том же городе.

Даниелян нарушил правило перехода от одного тренера к другому — «в случае возникновения необходимости перехода следует подать в Дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования перехода. Заявление должно содержать отметку о согласовании от действующего тренера, а также отметку о согласии на зачисление от нового тренера и руководителя организации, в которую спортсмен переходит». Такого заявления от Артура не поступало.

Кроме того, Даниелян должен проходить военную службу по месту, определяемому Военным комиссариатом. Спортсмен не может самовольно оставлять часть или место службы.