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Сегодня, 10:12

Призеру чемпионата Европы Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артур Даниелян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряному призеру чемпионата Европы Артуру Даниеляну отказано в участии во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Такое решение было принято на заседании президиума федерации фигурного катания на коньках города Москвы 14 сентября 2022 года.

Фигурист недавно перешел из группы Елены Буяновой, тренирующей в ЦСКА в Москве, переехав в Санкт-Петербург, чтобы работать с Евгением Рукавицыным. В протоколе заседания говорится, что Даниелян зачислен в СШОР имени Жука и является спортсменом сборной города Москвы, а также призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА в том же городе.

Даниелян нарушил правило перехода от одного тренера к другому — «в случае возникновения необходимости перехода следует подать в Дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования перехода. Заявление должно содержать отметку о согласовании от действующего тренера, а также отметку о согласии на зачисление от нового тренера и руководителя организации, в которую спортсмен переходит». Такого заявления от Артура не поступало.

Кроме того, Даниелян должен проходить военную службу по месту, определяемому Военным комиссариатом. Спортсмен не может самовольно оставлять часть или место службы.

Фигурное катание
Артур Даниелян
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