Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к чемпионке мира среди юниоров и рекордсменке мира Камиле Валиевой.

«Я очень хорошо общаюсь с Камилой Валиевой. Она душечка, такая хорошая! Наверняка другие девочки тоже замечательные, но я сама общалась больше всего с Камилой, так уж вышло. Так как я сама фигуристка, я впечатлена еще больше. Понимаешь, какой большой труд стоит за ее успехами. Она огромная молодец, уважению и восхищению нет конца и края! Она и правда очень хороша в плане постановок, катания. Вообще в олимпийский сезон в катании прибавили многие девушки, приятно и интересно смотреть. У Камилы есть свои особенности, козыри, но их можно выделить и у других фигуристок.

Очень интересно следить у девочек за олимпийской гонкой. И у мальчиков тоже большая конкуренция. Выделить кого-то отдельно не могу. Все выросли в плане катания, у всех мощные, сильные прыжки. Смотришь на фотографии, как они вылетают за бортик, — как этим не восхищаться? Так что мне нравятся все наши лучшие фигуристки. У мальчиков тоже не могу выделить фаворита», — сказала Шанаева.

Отметим, что Шанаева и Валиева выступали вместе на нескольких турнирах и выигрывали медали юниорских соревнований.

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