14 ноября в 17.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с серебряным призером Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании Сергеем Шахраем. Ведущая — Екатерина Беспалова.

Главные темы:

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— Судьи не пустили Туктамышеву в финал серии «Гран-при» или она справедливо уступала соперницам?

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