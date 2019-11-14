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Призер Олимпиады-1980 в парном катании Сергей Шахрай — в гостях у «СЭ»

14:15
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14 ноября в 17.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с серебряным призером Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании Сергеем Шахраем. Ведущая — Екатерина Беспалова.

Главные темы:

— Ставка Медведевой в Москве на проблемные лутцы принесет свои плоды?
— Строгое судейство во Франции в отношении Загитовой: в оценивании титулованных спортсменов появляются новые тренды?
— Трусова — уникум или фигуристка из будущего?
— Судьи не пустили Туктамышеву в финал серии «Гран-при» или она справедливо уступала соперницам?
— Великий Станислав Жук: насколько жестким тренером он был?

Номер WhatsApp для связи — +7 -925-901-01-00. Ждем ваших вопросов! Присоединяйтесь!

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