Призер чемпионата России объяснил причину ошибки Анны Щербаковой на четверном лутце

Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш объяснил причину ошибки Анны Щербаковой на четверном лутце.

— У Щербаковой правильное ребро, но оно иногда на грани. Так как она прыгает флип с риттбергеровой тройки, левую ногу девушка ставит изначально на наружное ребро и из-за раннего и быстрого разворота бедер и плеч не всегда до конца успевает вернуть конек на внутреннее. Бывает, спортсмен делает перетяжку на флипе, и из-за этого появляется наружное ребро вместо внутреннего. Или же, наоборот, происходит ранняя постановка ноги, спортсмен не успевает сделать нормальное скручивание плеч, перетяжку и разворот бедер на лутце. Отчего мы видим внутреннее вместо наружного. Это не означает, что спортсмен всегда так прыгает. Это может произойти из-за разных факторов, свою роль играет расположение элемента. Многие тренеры пользуются хитростью и ставят элемент с неправильным ребром в такое место, где даже при замедленном просмотре будет сложновато точно сказать, правильное оно или нет.

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