Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев поддержал Алину Загитову после поступления и сдачи экзаменов на направление «журналистика» в Российской академии народного хозяйства. Фигуристка будет учиться на очном отделении.

— Слышал об этом, такое можно только приветствовать. Приятно, что она не только прекрасно катается, но еще и умница. Поступить в такой университет — честь и хвала нашему виду спорта и таким фигуристкам. Они не только после завершения карьеры идут по профессии в тренеры, но и пробуют другие сферы. И когда они еще и становятся журналистами, врачами — это прекрасно.

— Значит ли это, что и она завершает карьеру?

— Будем надеяться, ей удастся совмещать. Пожелаем ей удачи и стать не только известной фигуристкой, но и прекрасным журналистом. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»