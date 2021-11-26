Бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин оценили свой прокат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи и рассказали о своей постановке.

Ходыкин: Получилось насладиться прокатом, редко, это когда удается.

— У вас было выступление на кубке России в короткой программе, а потом только «Гран-при». Это специально так?

Ходыкин: Да, было целенаправленно в связи со сложившимися обстоятельствами по состоянию здоровья. Проблемы случились в межсезонье и прямо перед началом сезона. Выступали по такому графику он модифицировался от изначального, но все было запланировано.

— Сложнее ли отрабатывать программу с таким количеством акробатики?

Ходыкин: Не знаю честно, где у нас нашли столько акробатики. Ее почти нет, только начало и конец. Все остальное — заходы и выходы с элементов, так что усложнились именно элементы. Особо акробатики нет, но музыка позволяет, и мы делаем.

— Кто предлагал элементы в программе?

Павлюченко: Что-то Денис, большинство — акробаты. Это общая идея, много было вариантов.

Ходыкин: Мы все накидываем в один чат, пробуем в зале, что-то получилось наработать из того, что не вошло в финальную программу.

— Сравните выступления в Канаде и России.

Ходыкин: Приятно, что в России нет карантина. Мы приехали, был день тренировок, сегодня выступаем. А в Канаде был длительный перелет, от момента вылета в Канаду до прилета пришло десять дней, учитывая карантины и тренировки, когда ты просто думаешь: «Можно уже выступить, и я пойду?»

Павлюченко: Но спасибо ИСУ, что были тренировки во время карантина.

Ходыкин: Мы понимаем, что это определенные условия и правила, но это вопрос комфорта. Мы с радостью прилетели бы еще раз и выступили там. Кому-то нравится так, кому-то так.

— Как вам поддержка зала?

Павлюченко: Нам очень приятно, что нас поддерживали, это всегда придает сил кататься дальше. Мы это очень ценим.

(Про ситуацию с виртуальной микст-зоной) Я чувствую себя немножко учителем в Zoom, когда все сидят и слушают, как будто я читаю лекции. Смотрю — картинок не видно (смеется).