«Приятно, что в России нет карантина». Павлюченко и Ходыкин — о короткой программе на Rostelecom Cup
Бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин оценили свой прокат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи и рассказали о своей постановке.
Ходыкин: Получилось насладиться прокатом, редко, это когда удается.
— У вас было выступление на кубке России в короткой программе, а потом только «Гран-при». Это специально так?
Ходыкин: Да, было целенаправленно в связи со сложившимися обстоятельствами по состоянию здоровья. Проблемы случились в межсезонье и прямо перед началом сезона. Выступали по такому графику он модифицировался от изначального, но все было запланировано.
— Сложнее ли отрабатывать программу с таким количеством акробатики?
Ходыкин: Не знаю честно, где у нас нашли столько акробатики. Ее почти нет, только начало и конец. Все остальное — заходы и выходы с элементов, так что усложнились именно элементы. Особо акробатики нет, но музыка позволяет, и мы делаем.
— Кто предлагал элементы в программе?
Павлюченко: Что-то Денис, большинство — акробаты. Это общая идея, много было вариантов.
Ходыкин: Мы все накидываем в один чат, пробуем в зале, что-то получилось наработать из того, что не вошло в финальную программу.
— Сравните выступления в Канаде и России.
Ходыкин: Приятно, что в России нет карантина. Мы приехали, был день тренировок, сегодня выступаем. А в Канаде был длительный перелет, от момента вылета в Канаду до прилета пришло десять дней, учитывая карантины и тренировки, когда ты просто думаешь: «Можно уже выступить, и я пойду?»
Павлюченко: Но спасибо ИСУ, что были тренировки во время карантина.
Ходыкин: Мы понимаем, что это определенные условия и правила, но это вопрос комфорта. Мы с радостью прилетели бы еще раз и выступили там. Кому-то нравится так, кому-то так.
— Как вам поддержка зала?
Павлюченко: Нам очень приятно, что нас поддерживали, это всегда придает сил кататься дальше. Мы это очень ценим.
(Про ситуацию с виртуальной микст-зоной) Я чувствую себя немножко учителем в Zoom, когда все сидят и слушают, как будто я читаю лекции. Смотрю — картинок не видно (смеется).
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