Двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при», а ныне — тренер по фигурному катанию Полина Шелепень считает, что судейство в отношении победительницы юниорского этапа «Гран-при» в Лэйк-Плэсиде 14-летней Алисы Лью было достаточно лояльным.

— Где-то Лью немного помогли в плане оценивания докрученности прыжков, но не для кого ни секрет, что принимающая сторона всегда чуть-чуть помогает своим, — объяснила «СЭ» Шелепень. — Такое происходит не только в США, но и в любой другой стране. Но нам переживать особенно не стоит, в какой-то момент, в том же Финале юниорской серии «Гран-при» Лью встретится с нашими девочками на нейтральной территории и поблажек давать ей уже никто не будет. Тем не менее тот факт, что такая маленькая девочка зашла на два тройных акселя и четверной, подкупил судей. Оценка за компоненты? Не считаю, что она у нее была очень высокой, все-таки Лью на этом этапе была фаворитом и выглядела лучше остальных.

Американская фигуристка, исполнившая в произвольной программе в Лэйк-Плэсиде четверной лутц и тройной аксель, вошла в историю, как первая из женщин исполнившая эти прыжки в одной программе. (Екатерина Беспалова)