«Придумай уже что-то новое». Сын Плющенко ответил на просьбы подать сигнал о помощи

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, жестко ответил одному из подписчиков в Instagram. В аккаунте «Гнома Гномыча» (такое прозвище дали Плющенко-младшему родители) появилось видео его танца с девочкой Виолой. В комментариях пользователь mer_si 16 написал: «Гном Гномыч, если тебя держат в заложниках, скрести руки на груди, мы тебя спасем».

В ответ на это был получен ответ от самого Саши (по крайней мере, с его официального аккаунта): «Уже несмешно совсем . Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки».