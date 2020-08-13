«Причины ухода Трусовой странные и недостаточные». Авербух раскритиковал последние трансферы фигуристов

Известный хореограф-постановщик Илья Авербух в разговоре с «СЭ» выразил недоумение причинами перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— То, что «Самбо-70» будет получать очки за Косторную в Кубке России — это несерьезная компенсация. Ответственность нужна гораздо выше, чем просто «захотелось уйти». Тренер должен быть защищен, да и спортсмен, ему самому так будет лучше. Он не крепостной, у него есть два месяца на уход.

Мы даже заключали контракты в свое время с Геннадием Карпоносовым и Натальей Линичук. Например, тренер должен обеспечить попадание в тройку на чемпионате мира. В ответ фигурист обязуется исполнять все требования в ходе тренировочного процесса. Если он в тройку не попадет — может подойти к тренеру и сказать: «Вот, условия не выполнены, вы меня не подвели к старту, до свидания». Это будет честно. А причины типа «мне не давали прыгать», как у Трусовой — при том, что она делала по четыре четверных за программу — это странно. Получается, то мы ругаем Этери за то, что она выжимает максимум из людей, то за то, что сдерживает. Это недостаточное основание для перехода. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «СЭ»