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Сегодня, 18:22

Президент Татарстана наградил Камилу Валиеву орденом «Дружбы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Instagram

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву орденом «Дуслык» (Дружба), сообщает пресс-служба главы республики.

«Рустам Минниханов поддержал спортсменку, отметив, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Он подчеркнул, что спортивные успехи Камилы Валиевой служат отличным примером для начинающих спортсменов», — сообщает пресс-служба.

Встреча прошла в пятницу, 18 марта. На ней также присутствовала мама фигуристки Алсу Валиева, которой вручили медаль «100 лет образования ТАССР».

Отметим, что Камила Валиева родилась в Казани в 2006 году. Начала заниматься фигурным катанием в 3,5 года. В 2012 году вместе с семьей переехала в Москву.

Источник: https://tatarstan.ru/index.htm/news/2066609.htm
Фигурное катание
Камила Валиева
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