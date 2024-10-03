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Сегодня, 19:45

Гуляев — о совете ISU: «Решения нет, скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали»

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Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об обсуждении продления отстранения российских спортсменов на заседании cовета Международного союза конькобежцев (ISU).

«По-моему, этот вопрос вообще не затрагивался. Если бы было обсуждение, либо какое-то решение, вы бы уже знали. Но решения нет, скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали. Мы в очередной раз ждем обсуждения решения, но пока ничего не дождались», — сказал Гуляев «СЭ».

Заседание организации проходило 27-28 сентября в Лозанне.

Фигурное катание
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