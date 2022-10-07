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7 октября, 17:13

Лайшев — о Щербаковой: «Я всегда чувствовал, что она наша, спартаковская! Выбрала правильную команду!»

Лайшев отреагировал на заявление Щербаковой о том, что она болеет за «Спартак»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Самбо-70 Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фигуристки Анны Щербаковой о том, что она болеет за «Спартак».

«Мы из такого района, где живем и работаем — Юго-Запад. У нас очень много спартаковцев с детских лет. Аня — молодец! Я не знал об этом, но всегда чувствовал, что она наша, спартаковская. Она выбрала правильную команду! Нас, спартаковцев, много здесь и по всему миру», — сказал Лайшев «СЭ».

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в разговоре с корреспондентом «СЭ» призналась, что болеет за московский «Спартак». Также она заявила, что на матче группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит» (3:0) было особенно приятно присутствовать и поддерживать московскую команду.

Анна Щербакова
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