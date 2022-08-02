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Сегодня, 13:08

Лайшев — о словах Дюамель: «Такие высказывания яйца выеденного не стоят!»

В «Самбо-70» отреагировали на высказывание Дюамель в адрес Тутберидзе
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес Этери Тутберидзе.

«Это просто зависть к популярности Этери Георгиевны, всех наших девчонок и всему нашему спорту. Мы уже привыкли к этому. Такие моменты только прибавляют нам популярности и мирового признания. Наши ребята самые красивые, талантливые и самые прекрасные! Такие высказывания яйца выеденного не стоят!» — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

Этери Тутберидзе
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