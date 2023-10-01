Президент московской федерации пригрозил увольнением за мат в отношении фигуристов

Президент Федерации фигурного катания Москвы и руководитель «Армии фигурного катания» Антон Абдурахманов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к правам детей-фигуристов.

— Вы как руководитель школы наверняка знакомы с этим типом сумасшедших мам.

— Конечно, знаком. Я бы не назвал их «сумасшедшими», конечно. Мамы и папы все болеют за своих детей. Да, есть такое, что они могут влиять на такое в их развитии — и иногда случаются ошибки. Все-таки ребенком должен заниматься профессиональный тренер. И тренера надо слушать. А бывает, что у родителя свое мнение и не всегда оно правильное. Мне лично приходилось и отговаривать, и сдерживать. Я видел лично поломанные судьбы из-за родителей.

— Насчет «слушать тренера». Вы же наверняка смотрели видео с бывшим тренером «Армии фигурного катания» Юлией Лавренчук, которая бьет своего ребенка?

— Конечно.

— Ваше мнение?

— Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить, это было не при мне, еще в другой школе. Что касается моего отношения к детям на льду в своей школе — я предупредил всех: если я услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально. Можно с разным подходом, но есть предел, который пересекать и ломать их тем самым психологически нельзя.