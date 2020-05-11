Президент группы компаний, куда входит журнал StarHit, принес извинения за статью о сыне Плющенко

Виктор Шкулев, президент Группы компаний «Херст Шкулев Паблишинг», куда входит журнал StarHit, выступил с заявлением по поводу статьи о сыне двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— В работе с каждым из своих брендов мы придерживаемся единой стратегии: медиа должны быть независимыми, — говорится в официальном заявлении. — Это не только следование законам, но и проявление уважения к интересам общества, к самой сути профессии и к журналистам.

Тем не менее в ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StarHit.ru, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне. Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере.

В связи с этим, как президент «Херст Шкулев Паблишинг», я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации.

От лица редакции StarHit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Наша медиагруппа продолжит следовать высоким профессиональным стандартам и работать исключительно в интересах своих читателей.

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