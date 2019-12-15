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Президент ФФККР прокомментировал ситуацию с сохранением выплат Загитовой, как члену сборной России

17:07
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что ситуация с сохранением выплат олимпийской чемпионке Алине Загитовой как члену сборной абсолютно нормальна. В пятницу 13 декабря Загитова в эфире Первого канала сообщила о приостановлении карьере и пропуске чемпионата страны.

На какой срок можно приостанавливать карьеру? Никакого правила на этот счет нет. Все индивидуально, — цитирует «Спорт день за днем» Горшкова. — Если Загитова — член сборной команды, то естественно, имеет право пользоваться той помощью, которая ей оказывается.

— Она же отказалась от выступления в чемпионате России, будет выступать в шоу.
— Вы пытаетесь втянуть меня в какую-то дискуссию. Считаю ли я это решение справедливым? Нормальным.

«Кто сказал, что без Трусовой, Щербаковой и Косторной она каталась бы еще пять лет?» Почему уходит Загитова

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Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-ffkkr-spravedlivo-li-chto-aline-zagitovoj-ostavili-stavku-v-sbornoj-rossii-eto-normalno

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