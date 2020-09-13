Президент ФФККР извинился за снятия фигуристов с прокатов

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков принес извинения болельщикам за снятия некоторых фигуристов с контрольных прокатов в Москве. В общей сложности со стартов снялись более десятка спортсменов, большинство из которых пришлись на последние часы перед началом прокатов.

— Александр Георгиевич, претензия от болельщиков — заранее не предупредили о снятиях ряда спортсменов.

— Они были неожиданными, мы их не планировали. Как только появлялась информация, она шла в открытый доступ. Заранее зачем ее объявлять?

— Алена Косторная и Евгений Плющенко сказали, что заранее собирались катать только короткую.

— Нет, нет, мы об этом не знаем. Сказали накануне, что она не успевает.

Думаю, это неплохо, что мы сделали прокаты открытыми. Но неправильно относиться ко всему этому как концерту — а почему этот и тот не выступил? Для нас важна подготовка спортсменов. А разочарованные болельщики — что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь. (Дмитрий Кузнецов)