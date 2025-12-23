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Фигурное катание

23 декабря 2025, 13:17

Сихарулидзе считает, что российские фигуристы скоро вернутся на турниры ISU

Алина Савинова

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился мнением о сроках возвращения взрослых российских фигуристов на международную арену.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных турнирах. Решение касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что рассмотрят вопрос допуска юных россиян не раньше января.

В отношении взрослых спортсменов сохраняется рекомендация МОК допускать россиян в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

«Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях», — приводит ТАСС слова Сихарулидзе.

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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