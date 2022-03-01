Президент ФФККР ответил на вопрос о возможном протесте на решение ISU

Президент ФФККР Горшков ответил на вопрос о возможном протесте на решение ISU

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о дальнейших действиях после запрета российским фигуристам выступать на международных соревнованиях.

«Информацию об отстранении мы получили только сегодня утром. Мы занимаемся этим вопросом, будем принимать решение. Никакой бумаги в федерацию не приходило, мы прочитали это на сайте ISU», — сказал Горшков «СЭ».

1 марта стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.