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Сегодня, 15:20

Президент ФФККР ответил на вопрос о возможном протесте на решение ISU

Президент ФФККР Горшков ответил на вопрос о возможном протесте на решение ISU
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о дальнейших действиях после запрета российским фигуристам выступать на международных соревнованиях.

«Информацию об отстранении мы получили только сегодня утром. Мы занимаемся этим вопросом, будем принимать решение. Никакой бумаги в федерацию не приходило, мы прочитали это на сайте ISU», — сказал Горшков «СЭ».

1 марта стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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