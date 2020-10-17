Президент Федерации фигурного катания России высказался о конфликтах

Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал конфликты в российском фигурном катании.

— Прежде всего, нам нужно успокоиться, сосредоточиться на работе и не забывать о профессиональной этике, — приводит слова Горшкова официальный сайт ФФККР. — Мы — одна команда, представляем сборную России, и надо находить общий язык, без помощи «посредников».

Этот сезон складывается непросто. Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронависуса, как следствие, карантинных мер, во всех странах, где проводятся соревнования, организаторы прикладывают огромные усилия, чтобы фигуристы имели возможность тренироваться и выступать. И надо ценить то, что мы имеем.