Президент Федерации фигурного катания Австралии оценил вклад Александровской в развитие вида спорта в стране

Президент Федерации фигурного катания Австралии Петер Линч заявил, что фигуристка Екатерина Александровская в паре с Харли Уиндзором вошла в историю австралийского спорта.

— Мы глубоко опечалены новостью о смерти Екатерины, — цитирует Линча ТАСС. — Она была блестящей спортсменкой с невероятной энергией и решительностью, которую воспитали наши друзья в Федерации фигурного катания на коньках России. Затем она нашла новый дом здесь, в Австралии, создав невероятную пару с австралийцем Харли Уиндзором. Вместе они сделали то, что многие считали невозможным, став чемпионами мира среди юниоров, прежде чем выступить на зимних Олимпийских играх.

Пара была создана совместно с австралийскими тренерами Андреем и Галиной Пашиными. Вместе они вошли в историю, которая останется в австралийских книгах рекордов на долгие годы. Наши искренние мысли и соболезнования вместе с родными и близкими. Весь мир фигурного катания оплакивает вашу потерю.