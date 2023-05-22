Пресс-служба МГУ ответила Медведевой после слов о прекращении учебы в вузе из-за «наезда»

Пресс-служба Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ по просьбе «СЭ» прокомментировала слова российской фигуристки Евгении Медведевой о прекращении учебы в вузе.

Медведева объяснила уход в социальных сетях: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя я просила несколько месяцев и за все было уплОчено».

МГУ опроверг слова Медведевой в ответе «СЭ».

— Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 г. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности. За время учебы Евгении пресс-служба вуза никогда не взаимодействовала со спортсменкой, — заключили в пресс-службе.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.