Премьер-министр Японии принял Загитову у себя в резиденции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду 24 июля принял у себя в резиденции олимпийскую чемпионку Алину Загитову, от которой получил в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.

- Я очень рад принять вас в своей резиденции, - цитирует ТАСС Абэ. - Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару. Жители префектуры Акита с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину.

Глава японского правительства также пообещал Загитовой поговорить с коллегами на счет возможности привезти Масару в Японию в салоне самолета, а не багаже. Фигуристка получила собаку в подарок от Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину.