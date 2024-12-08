Премьер Большого театра Родькин заявил, что не интересуется фигурным катанием
Премьер Большого театра Денис Родькин в интервью «СЭ» назвал свои любимые виды спорта.
— Могли бы назвать топ-3 своих любимых видов спорта?
— Не буду оригинален: футбол, хоккей, баскетбол.
— В футболе есть любимая команда, игрок?
— Мой интерес к футболу обычно заново загорается, когда наступает пора крупных турниров на уровне сборных: чемпионат мира или чемпионат Европы. Потом так же быстро потухает. Конечно, всегда болею за сборную России. Очень жаль, что сейчас наша команда лишена возможности проводить официальные матчи.
— Знаю, что многие артисты балета интересуются фигурным катанием.
— Не моя история. Опять же, могу посмотреть выступление россиян на Олимпийских играх, но не более того.
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