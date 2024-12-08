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Сегодня, 13:15

Премьер Большого театра Родькин заявил, что не интересуется фигурным катанием

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Премьер Большого театра Денис Родькин в интервью «СЭ» назвал свои любимые виды спорта.

— Могли бы назвать топ-3 своих любимых видов спорта?

— Не буду оригинален: футбол, хоккей, баскетбол.

— В футболе есть любимая команда, игрок?

— Мой интерес к футболу обычно заново загорается, когда наступает пора крупных турниров на уровне сборных: чемпионат мира или чемпионат Европы. Потом так же быстро потухает. Конечно, всегда болею за сборную России. Очень жаль, что сейчас наша команда лишена возможности проводить официальные матчи.

— Знаю, что многие артисты балета интересуются фигурным катанием.

— Не моя история. Опять же, могу посмотреть выступление россиян на Олимпийских играх, но не более того.

Денис Родькин. «За «Спартак» теряю по 2-2,5 килограмма». Интервью с премьером Большого театра Денисом Родькиным

Фигурное катание
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