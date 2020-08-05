«Прекратите вакханалию». Медведева жестко ответила на слухи о переходе к Плющенко

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла информацию о том, что она может перейти к Евгению Плющенко. Спортсменка работает с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?», — спросила у нее одна из подписчиц.

«Прекратите вакханалию, — ответила Медведева. — Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации».

20-летняя Евгения Медведева — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата России.