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«Прекратите вакханалию». Медведева жестко ответила на слухи о переходе к Плющенко

23:15
Instagram Евгении Медведевой.
Instagram Евгении Медведевой.
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Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла информацию о том, что она может перейти к Евгению Плющенко. Спортсменка работает с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?», — спросила у нее одна из подписчиц.

«Прекратите вакханалию, — ответила Медведева. — Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации».

20-летняя Евгения Медведева — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата России.

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