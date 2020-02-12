Прекрасная Загитова близ штаб-квартиры МОК. Она уже знает, что скажет Медведева?

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографии из Швейцарии. Фигуристка отдыхает на Женевском озере, близ штаб-квартиры Международного олимпийского комитета.

«Гуляю вдоль Женевского озера в Лозанне — «олимпийской столице» мира. Именно здесь находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета. Гуляю и наслаждаюсь минуткой отдыха. Здесь то облака, то солнце. Горы и свежий воздух», — написала Загитова.

Ранее другая российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что сделает сегодня в 15.00 важное заявление.