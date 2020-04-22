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«Представляю в красках первую встречу с коньками». Туктамышева рассказала, чего ей не хватает на карантине

17:07
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что на самоизоляции скучает по занятиям на льду.

«Хочется вернуться на лед. Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое.

Сейчас еще прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию.

И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день.

Представляю в красках свою первую встречу с коньками", — написала Туктамышева в Instagram.

Хочется вернуться на лёд. ? Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое. ? Сейчас ещё прошло не так много времени, но отсутсвие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию? ? И это не смотря на то, что у меня две тренировки в день. ? Представляю в красках свою первую встречу с коньками ? ? Признавайтесь, чего вы больше всего ждёте после карантина? ? I wish to get back on ice soon. ? I've had a significant break in career when couldn't skate for a few months. But now it's completely different. ? There not that much time passed till now, but the absence of meetings, trainings with the guys and a lack of movements makes me unable to exhaust my energy. ? And this is though I have exercises twice a day! ? I'm colorfully making up my next meet with the skates ? ? So, confess what you desire a most after the quarantine pass?

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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