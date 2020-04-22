«Представляю в красках первую встречу с коньками». Туктамышева рассказала, чего ей не хватает на карантине

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что на самоизоляции скучает по занятиям на льду.

«Хочется вернуться на лед. Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое.

Сейчас еще прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию.

И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день.

Представляю в красках свою первую встречу с коньками", — написала Туктамышева в Instagram.