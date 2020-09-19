Представители «Хрустального» сенсационно проиграли на Кубке России. В юниорских танцах

Самарские фигуристы Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выиграли домашний этап Кубка России в танцах среди юниоров. Соревнования проходят в Сызрани Самарской области.

Лазарева и Прокофьев получили 165,37 балла и опередили Екатерину Каташинскую и Александра Васьковича из Московской области (164,85).

Лидировавшие после ритм-танца Екатерина Андреева и Иван Десятов, представляющие «Хрустальный», сенсационно откатились на третье место — 160,18.

В подтрибунных помещениях болельщики активно поздравляли своих земляков. С учетом победы Егора Базина во взрослых танцах уроженцы Самарской области выиграли в Сызрани оба титула в данном виде фигурного катания. (Дмитрий Кузнецов)