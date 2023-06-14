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Фигурное катание

Сегодня, 15:14

Представитель Малинина: «Илья — такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер»

Алина Савинова
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Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о популярности спортсмена.

«Вообще, фигурное катание по сравнению с бейсболом и другими видами спорта проигрывает. Но я очень сильно верю, что именно Илья будет тем человеком, который сделает революцию в мировом фигурном катании, потому что я просто восхищаюсь его силой характера и способностями. Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», — приводит Sport24 слова Закаряна.

Малинин является первым в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель. На счету 18-летнего спортсмена «бронза» чемпионата мира 2023 года, победа в чемпионате США (2023), также он чемпион мира среди юниоров (2022) и победитель командного чемпионата мира (2023).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-14-zakaryan-malinin-eto-takoyezhe-yavleniye-kak-maykl-dzhordan-useyn-bolt-maykl-felps-ili-rodzher-federer
Фигурное катание
Илья Малинин
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