Правила отбора для участия в чемпионате России могут изменить

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что вопрос об участии спортсменов на чемпионате России без отбора будет обсуждаться.

— Готовы ли вы поступиться принципами и позволить Медведевой выступить на чемпионате России без отбора?

— Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Мы его будем обсуждать в целом. Это не должно касаться только Медведеву. У многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными событиями.

— Когда будет принято окончательное решение? После пятого этапа Кубка России или раньше?

— Давайте не будем торопить события. Мы смотрим, как развивается ситуация. Никто ничего пока сказать не может.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева, скорее всего, пропустит «Гран-при России» в Москве. При этом в штабе Тутберидзе надеются, что двукратную чемпионку мира допустят к национальному первенству в Челябинске.