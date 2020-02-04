Правда ли, что фигуристы позволяют себе алкоголь? Отвечает Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram отметила, что сериал о фигурном катании Spinning Out не в полной мере соответствует действительности.

— После сериала Spinning Out многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: «Евгения, а ты правда так много пьешь?, — сказала Медведева. — Видимо, люди сопоставляют: в сериале героиня идет к мечте, к Олимпийским играм, а я участвовала в Олимпийских играх. Героиня сериала чуть ли не каждый вечер приходила в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно, и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться.

Когда готовишься к соревнованиям высокого уровня, считаешь каждую калорию, каждый кусочек вымеряешь, чтобы положить в себя что-то полезное, чтобы было легче кататься, чтобы улучшить свой результат. В принципе, это все, о чем думают фигуристы и другие спортсмены. Нам даже в голову не приходит делать что-то разрушающее.

Я не согласна с тем, что режиссеры показывают такую реальность в больших проектах, на большом экране. Меня это немножечко расстроило и в какой-то степени обидело. Тем более, когда люди начали мне писать, правда ли это. Не хочу, чтобы люди так думали про фигуристов. И я понимала, что вопросы уже идут не в хорошем русле, не с хорошей интонацией.

Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору. Реальность, в основном, абсолютно другая. Мы очень много работаем, любим свою работу и не будем руинить весь наработанный материал такими действиями.

В общем и целом сериал оставил положительные эмоции, где-то в нем правда, где-то — нет. К Олимпиаде с одним тройным тулупом, хоть и прекрасным, никто не идет. Здорово, что фигурное катание популяризируется, что про него стали снимать фильмы. Но за фигуристов мне заступиться захотелось.

На тренировке перед стартом чемпионата России 20-летняя фигуристка в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.