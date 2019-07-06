"Правь фигурным миром, красавица". Фанаты в восторге от нового образа Загитовой

Болельщики олимпийской чемпионки Алины Загитовой завалили Instagram фигуристки восторженными отзывами о выборе Клеопатры в качестве образа для новой произвольной программы.

charlotte_spiral Правь фигурным миром, красавица!

makuka13 Это вызов! Настолько высокий образ, настолько величественная музыка! Это под силу только Царице! Пленительная красота, окутанная африканским зноем, под черным небом Африки, среди золотых песков Сахары...

ekaterina_9003 Тебе очень пойдет этот образ,у тебя это в крови!!!

nadejda_popova Именно сейчас, в этом сезоне очень подходящий образ! Удачи, Алиненок, королева ФК, наша Клеопатра! Успехов и гладкого льда, солнце!

Inv_007 Алина, мы этого так ждали! Уверен, это будет достойная и бомбическая программа в твоей коллекции совершенства на льду! Ну а наша поддержка всегда с тобой, даже не сомневайся!

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что в новой произвольной программе олимпийская чемпионка предстанет в образе Клеопатры. В постановке будут использованы следующие композиции: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – Lawrence d’Arabie (увертюра), Хатир Хичам – Ramses.

17-летняя Загитова также является чемпионкой мира и Европы.