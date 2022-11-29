Поздняков не исключил, что разбирательство по делу Валиевой может затянуться

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой может затянуться при разбирательстве в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«По поводу перспектив этого процесса есть понимание, что он может занять приличное количество времени. Предыдущее разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) затянулось надолго, да и в целом у них длительная история взаимоотношений. Мы сейчас не являемся стороной процесса и не можем на него влиять. Но если решение затронет интересы олимпийской команды России и в том числе распределение медалей на Олимпийских играх, то ОКР сразу включается», — приводит слова Позднякова ТАСС.

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели CAS спортсменку допустили к участию в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки все еще продолжается. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В ВАДА потребовали дисквалифицировать спортсменку на 4 года.