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Появилось видео выступления Муцениеце и Энберта в финале «Ледникового периода»

21:02
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Актриса и модель Агата Муцениеце и призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выступили с номером в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню «Дождик осенний» в исполнении Елены Камбуровой.

По итогам шоу Муцениеце и Энберт заняли третье место, набрав в финале 13 баллов.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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