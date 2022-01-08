Появилось видео выступления Муцениеце и Энберта в финале «Ледникового периода»
21:02
Актриса и модель Агата Муцениеце и призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выступили с номером в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара выступила под песню «Дождик осенний» в исполнении Елены Камбуровой.
По итогам шоу Муцениеце и Энберт заняли третье место, набрав в финале 13 баллов.
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