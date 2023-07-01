Появилось видео показательного номера Трусовой под свою песню на Дне московского спорта
Российская фигуристка Александра Трусова выступила с показательным номером на Дне Московского спорта.
На мероприятии, которое проходит в «Лужниках», 19-летняя спортсменка представила программу под свою песню «Два крыла».
Трусова является чемпионкой России, серебряным призером Олимпийских игр, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным призером чемпионата Европы.
Фигуристка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.
Новости